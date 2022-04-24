Лукашенко рассказал о жителях соседних стран, которые «стоят вдоль границы», чтобы купить в Белоруссии крупы и соли

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24 апреля 2022, 16:25 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, фото с сайта президента Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посетивший в Пасху один из храмов страны, рассказал о том, как бедно живут белорусские соседи и призвал всех «жить дружно».

Лукашенко обратился к своим коллегам — политикам соседних стран с призывом не создавать своим народам проблем.

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, белорусы, как «благородные люди», открывают границы, особенно в канун религиозных праздников.

«Граница не должна препятствовать нормальной жизни, и нашим соседям, в том числе. Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», - заявил Лукашенко.

В воскресенье, 24 апреля православные христиане отмечают Пасху.