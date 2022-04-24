Представитель Минобороны РФ Конашенков: ВС России за время спецоперации уничтожили 141 самолет ВСУ

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24 апреля 2022, 12:41 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Российская сторона за все время спецоперации на Украине уничтожила 141 самолёт и 110 вертолетов ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

Конашенков уточнил, что за все время спецоперации ВС РФ уничтожен «141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат».

Ранее, 23 апреля, представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что фронтовая и армейская авиация ВКС РФ атаковала 79 военных объектов Украины.

По обновлённым данным, с начала военной операции российской стороной уничтожено 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.