Украинские войска с начала эскалации обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз

За 67 дней эскалации в ДНР зафиксировано более 2,2 тысячи фактов ведения огня со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За 67 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2208 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1993», — говорится в сообщении.
Всего ВСУ выпустили по ДНР 22 766 боеприпасов. Погиб 81 мирный житель, 354 человек ранен.
Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР.