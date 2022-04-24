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Украинские войска с начала эскалации обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз

, 10:44 Источник: РИА Новости

Украинские войска с начала эскалации обстреляли ДНР более 2,2 тысячи раз
Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

За 67 дней эскалации в ДНР зафиксировано более 2,2 тысячи фактов ведения огня со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 67 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2208 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1993», — говорится в сообщении. 

Всего ВСУ выпустили по ДНР 22 766 боеприпасов. Погиб 81 мирный житель, 354 человек ранен. 

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 41 раз открывали огонь по ДНР.

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