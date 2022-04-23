Варшава передала Киеву военную технику более чем на 1,6 млрд долларов

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23 апреля 2022, 17:04 Источник: РБК

Флаг Польши, Ilya Galakhov/globallook.com

Украина получила от Польши военную технику более чем на 1,6 млрд рублей. Об этом написал в субботу в своем твиттере пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Приводя эту цифру, Мюллер сослался на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Он также заявил, что военная помощь Варшавы «спасает украинскую и польскую суверенность».

17 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза ускорить поставки оружия в Украину.

Днем раньше президент Украины Владимир Зеленский в интервью местным сетевым СМИ упрекнул союзников в том, что они медлят с поставками вооружений.

«Мы все равно получаем мало оружия. Между тем, когда в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит две-три недели», - сказал он.