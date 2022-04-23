Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада

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23 апреля 2022, 12:15 Источник: РИА "Новости"

Минобороны, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что отмена штурма завода "Азовсталь" сорвала один из сценариев провокаций Запада.

По словам Игоря Кириллова, США и страны-члены НАТО готовили сценарий для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине.

Эта идея подразумевала "максимально скрытное использование ОМП", чтобы решить оперативную задачу на "Азовстали" в Мариуполе, но приказ президента России Владимира Путина не штурмовать завод сорвал эти планы.