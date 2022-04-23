Немецкие общественные деятели написали Шольцу письмо с призывом прекратить вооружение Украины

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23 апреля 2022, 11:00 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Lisi Niesner/dpa

Немецкие общественные деятели прислали открытое письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором содержится призыв прекратить поставки оружия украинской стороне, так как это только затягивает конфликт.

Обращение, о котором идет речь, подписали восемнадцать авторов, в частности, бывший вице-президент бундестага Антье Фоллмер и экс-помощник генсека Организации Объединенных Наций Ганс-Кристоф фон Шпонек.

В тексте отмечается, что Германия и другие страны-члены НАТО, поставляя Украине оружие, фактически превращают себя в сторону конфликта. Общественные деятели призвали правительство ФРГ, государства Европейского союза и Североатлантического альянса прекратить поставки оружия ВСУ.