Украинская сторона обстреляла три населенных пункта в ДНР за два с половиной часа

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23 апреля 2022, 10:54 Источник: РИА Новости

Alexander Rekun/Globallookpress.com

ВСУ за два с половиной часа выпустили порядка 38 мин по трём населенным пунктам ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За два с половиной часа украинская сторона выпустила 38 мин и обстреляла снарядами крупных калибров населенные пункты Зайцево Южное, Горловка и Шахта Гагарина. По Зайцево Южному было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, по Горловке — 19 мин калибром 120 миллиметров, а по Шахте Гагарина — три гранаты из СПГ.

Ранее выяснилось, что в результате обстрела ВСУ населенного пункта Новоайдар был ранен мужчина.