Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал, что националисты «Азова»* ставили себя выше морпехов

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23 апреля 2022, 09:54 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Сдавшийся украинский офицер Владимир Лабузов рассказал о конфликтах националистов «Азова»* с морской пехотой. Однако командование пыталось замять такие случаи, сообщил он в беседе с РИА Новости.

Майор Лабузов сообщил, что бойцы «Азова» намеренно ставили себя выше не только морских пехотинцев, но и всей украинской армии. По словам Владимира Лабузова, такое поведение может быть связано с «с их ультранационалистической идеологией».

Украинский офицер добавил, что в 2017 году конфликт между «азовцами» и морпехом закончился оказанием медицинской помощи последним. Однако такие ситуации руководство старается не афишировать, поскольку инцидентами может заинтересоваться военная служба правопорядка, «была бы шумиха с расследованиями».

* - Террористический полк "Азов" запрещён на территории РФ.