Путин обратил внимание Мишеля на безответственные слова представителей ЕС о разрешении конфликта вокруг Украины

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22 апреля 2022, 16:00 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию вокруг Украины военным путем.

В Кремле отметили в пятницу, 22 апреля, что Владимир Путин также указал на игнорирование многочисленных военных преступлений, которые совершили украинские силовики.

Президент РФ в разговоре с Шарлем Мишелем уточнил, что Брюссель мог бы оказать влияние на Киев, чтобы заставить украинскую сторону прекратить массированные обстрелы населенных пунктов в ДНР и ЛНР, а также остановить прочие нарушения норм международного гуманитарного права.