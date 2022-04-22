Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: с Медведчуком проводятся многочисленные допросы

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22 апреля 2022, 10:43

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Anatolii Siryk / globallookpress.com

С задержанным на Украине политическим деятелем Виктором Медведчуком проводятся многочисленные допросы. На это, как передает ТАСС, указал секретарь Совнацбеза соседней страны Алексей Данилов.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с Виктором Медведчуком в настоящее время проводятся многочисленные допросы», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сообщалось, что двое британских граждан, попавших в плен на территории Украины, попросили премьера Бориса Джонсона в эфире телевизионного канала «Россия-1» помочь обменять их на Медведчука.