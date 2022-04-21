Депутаты Госдумы проголосовали за продление полномочий Набиуллиной на посту председателя ЦБ

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21 апреля 2022, 14:02 Источник: Госдума

Эльвира Набиуллина, фото с сайта Госдумы

Депутаты Государственной думы в четверг проголосовали за продление полномочий Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка РФ еще на пять лет. Кандидатуру Набиуллиной 18 марта выдвинул президент Владимир Путин. Сегодня за нее проголосовали 338 депутатов. 83 парламентария не поддержали.

До рассмотрения ее кандидатуры на переназначение глава Центробанка отчиталась о работе регулятора за 2021 год. Набиуллина заявила, что в настоящее время, в условиях санкций, задача ЦБ — помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки, выходит на новые рынки сбыта.

"Самое важное — защитить людей, а это значит — дать экономике максимально быстро перестроиться, а скорость может обеспечить только предпринимательская активность. Поэтому бизнесу нужно предоставить все возможности для проявления инициативы", - сказала, выступая в парламенте, Эльвира Набиуллина.

Набиуллина возглавила Банк России в июне 2013 года. В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Набиуллиной еще на пять лет, то есть срок ее полномочий заканчивается в июне 2022 года.