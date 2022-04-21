Путин: завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех

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21 апреля 2022, 11:31

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг, выслушав доклад министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении Мариуполя, сказал: "Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех".

Глава Минобороны РФ подробно доложил сегодня главе государства о ситуации в Мариуполе. Путин поздравил Шойгу и попросил передать слова благодарности в войска. "Конечно, постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, – это успех. Поздравляю Вас", - сказал Путин Шойгу.

Он поручил представить по награждению отличившихся воинов к государственным наградам. "Ясно, что в таких случаях по-другому не бывает, это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои", - отметил Владимир Путин.