Зеленский сообщил, что никаких новых документов в рамках переговоров Киев от Москвы не получал

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20 апреля 2022, 20:14 Источник: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что никаких новых документов в рамках российско-украинских переговоров Киев не получал.

После встречи с главой Евросоюза Шарлем Мишелем в среду Зеленский сказал журналистам, что не видел новых предложений Москвы и предположил, что «их не существует».

Ранее в среду спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект договора о мирном соглашении с четкими формулировками и теперь «мяч на стороне Украины».

Позже в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила дату передачи документа - 15 апреля.

«Я хотела бы просто подраскрыть дату, когда эти позиционные материалы были переданы российской стороной. Это была пятница. Сегодня среда. До сегодняшнего дня никакого ответа не было», - сказала Захарова в ходе брифинга.