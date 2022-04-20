Президент Путин: «Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась»

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20 апреля 2022, 14:01

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверенно заявил о том, что благодаря России в Донбассе наступит мир и благополучие. Заявление главы государства цитирует в среду, 20 апреля, РИА Новости.

Российский лидер уверен, что с помощью России республики Донбасса достигнут мира и процветания: «Россия добьётся того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась». Отвечая на вопрос журналистов, президент подчеркнул: «Так и будет!»

Отдельно он заявил, что трагедия в Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине.

Накануне, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и подконтрольные им западные государства делают все для затягивания специальной операции Москвы на Украине.