Президент Путин: «Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась»

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверенно заявил о том, что благодаря России в Донбассе наступит мир и благополучие. Заявление главы государства цитирует в среду, 20 апреля, РИА Новости.
Российский лидер уверен, что с помощью России республики Донбасса достигнут мира и процветания: «Россия добьётся того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась». Отвечая на вопрос журналистов, президент подчеркнул: «Так и будет!»
Отдельно он заявил, что трагедия в Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию на Украине.
Накануне, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и подконтрольные им западные государства делают все для затягивания специальной операции Москвы на Украине.