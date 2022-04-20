Аргументы Недели Политика 13+

В Москве прошла гражданская акция у представительства Евросоюза

, 11:13

В Москве прошла гражданская акция у представительства Евросоюза
Европейский Союз и санкции, AFT/ globallookpress.com

В среду, 20 апреля, у представительства Евросоюза в Москве прошла протестная акция против политики стран Европы, направленной на ухудшение отношений с Россией. Информацию сообщает RT.

Участие в акции приняли участие члены общественной организации «Офицеры России». Гражданский протест приурочили к высылке из России 18 европейских дипломатов. По мнению участников мероприятия, Евросоюз является главным подстрекателем и спонсором украинского нацизма.

МИД России ранее заявил, что в ответном порядке Москва высылает 18 сотрудников представительства ЕС.

Поводом для резких шагов послужило решение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля депортировать нескольких сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram