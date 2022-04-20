В Москве прошла гражданская акция у представительства Евросоюза

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20 апреля 2022, 11:13

Европейский Союз и санкции, AFT/ globallookpress.com

В среду, 20 апреля, у представительства Евросоюза в Москве прошла протестная акция против политики стран Европы, направленной на ухудшение отношений с Россией. Информацию сообщает RT.

Участие в акции приняли участие члены общественной организации «Офицеры России». Гражданский протест приурочили к высылке из России 18 европейских дипломатов. По мнению участников мероприятия, Евросоюз является главным подстрекателем и спонсором украинского нацизма.

МИД России ранее заявил, что в ответном порядке Москва высылает 18 сотрудников представительства ЕС.

Поводом для резких шагов послужило решение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля депортировать нескольких сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе.