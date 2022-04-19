Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и Украину установить четырехдневное «пасхальное перемирие»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 18:39 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во вторник, 19 апреля, призвал власти Российской Федерации и Украины с четверга, 21 апреля, установить четырехдневное "пасхальное перемирие".

Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, устроить перемирие и открыть ряд гуманитарных коридоров.

Напомним, РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью СВО президент Российской Федерации Владимир Путин назвал защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются со стороны киевского режима издевательствам и геноциду.