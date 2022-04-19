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Начальник НЦУО Мизинцев: если на «Азовстали» удерживают гражданских, то киевская власть – военные преступники

, 16:36 Источник: РИА "Новости"

Начальник НЦУО Мизинцев: если на «Азовстали» удерживают гражданских, то киевская власть – военные преступники
начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что если на заводе "Азовсталь" удерживаются гражданские лица, то украинская власть – военные преступники.

Михаил Мизинцев назвал информационным вбросом сообщения о том, что на "Азовстали" якобы находятся мирные жители.

Начальник НЦУО РФ добавил, что насильственное удерживание гражданского населения для использования людей как "живого щита" является терроризмом в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а должностные лица киевской власти, а также исполнители бесчеловечной акции на заводе – военными преступниками и террористами.

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