Утонувшие в лицемерии или грязные игры украинских властей

Аргументы Недели. Кубань → Политика

19 апреля 2022, 12:45 Максим Максимов

Коррупция, которая является проблемой для многих стран, на Украине приобрела особый характер. Она буквально пропитала, разъела украинскую государственность, всю эту лицемерную систему.

Через свою посольство США напрямую контролируют на Украине национальное агентство по предотвращению коррупции, национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд.

Делается это под благовидным предлогом повышения эффективности борьбы с коррупцией. Но результатов нет, как летом снега. Коррупция на Украине как цвела пышным цветом, так и продолжает цвести.

Один из многочисленных примеров, который красноречиво говорит о том, что украинские чиновники не прочь нажиться за счет государственных средств. Вот что пишет в своей служебной записке 27 марта этого года руководитель Офиса президента Украины А.Б. Ермак: «По информации от доверенных лиц, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Минфином Украины 14 марта текущего года подготовило совместное решение о выделении 46 млн долларов США на переоборудование зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в «экологический кластер», обеспечение научно-технической и информационной поддержки данного проекта.

Учитывая, что территория данного объекта контролируется российскими военнослужащими, полагаю, что данная схема имеет целью быстрое и вероятнее всего бесконтрольное освоение данных денежных средств чиновниками этих двух ведомств…»

Еще один пример. Депутат из Киевской области Иван Бондаренко скрыл от государства 41 квартиру, а общая стоимость его имущества составляет 80 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

Специальную военную операцию России украинские мошенники используют для обмана доверчивых граждан. Другими словами, решили нажиться на спецоперации.

Мошенники списывают деньги со счетов россиян и выпытывают информацию о российских военнослужащих. В Сети они организовали охоту на их матерей, жен и родных, а также доверчивых людей.

Так, мошенники активно распространяют в Сети слухи, что они владеют информацией о якобы пленных и погибших со стороны Вооруженных сил России. Когда россияне звонят на предлагаемые украинские номера, у них просто списываются все деньги с мобильных счетов.

В то же время некоторые информационные ресурсы и сайты обманом выманивают данные военнослужащих у их близких. Поэтому не стоит доверять сайтам, где предоставляется информация – якобы списки пленных или погибших. Таким образом украинские мошенники собирают данные о российских военных.

Уже полтора месяца все мировые СМИ освещают объемы финансовой и технической помощи Украине и ВСУ со стороны США, европейских стран НАТО. И помощь эта исчисляется сотнями миллиардов долларов. Запад продолжает накачивать Украину вооружением.

Так, с марта киевские власти получили от Запада крупную финансовую помощь. Миллиарды долларов. Все полученные средства – это целевые кредиты, которые Киев обязан расходовать на указанные кредиторами программы.

В списке «спасителей» украинской государственности числятся Международный валютный фонд (1,4 млрд долларов), Евросоюз (600 млн евро), Европейский инвестиционный банк (639 млн евро), Международный банк реконструкции и развития (300 млн евро и 150 млн долларов) и другие структуры.

Могучий поток финансовых средств создает радужное впечатление о всесторонней поддержке Украины Западом. Но самое интересное, что ни один кредит не выдан на военные нужды. Львиная доля средств должна пойти на сельское хозяйство, но говорить о развитии отрасли в текущих условиях просто смешно: Киев физически не сможет выполнить кредитные условия и вернуть деньги с набежавшими процентами в положенный срок.

За последние восемь лет кредитов от Запада Киев получил на 67,6 миллиардов долларов. Но народ не особенно заметил успехов в тех отраслях, на которые выделялись западные доллары, евро и фунты.

Не стоит забывать, что ни один автомат, ни один патрон не поставляется даром. За все придется платить. И все эти договоры поставок украинские власти хранят в строжайшей тайне, и среднестатистический украинец никогда не узнает, что его страна за время проведения военной специальной операции была заложена-перезаложена десятки раз, как продажная овечка.

На кого ложится тяжким бременем возвращение долгов по кредитам? Правильно, на обычных украинцев. И за это они должны по сто раз на день благодарить погрязшие в лжи и лицемерии украинские власти.

В последнее время в украинских соцсетях увеличилось количество публикаций о сборе финансовой помощи для националистов Украины, которым необходима элементарная амуниция. Это к разговору о том, что киевский режим получает крупную денежную подпитку от Запада. А где же деньги? Ау?

В частности, иностранным наемникам на Украине не хватает не только вооружения, но и снаряжения. И это не голословное утверждение. Об этом сообщает американское издание Washington Post. Обозреватели в своей публикации указывают, что всё чаще высказываются жалобы на отвратительное снабжение и дефицит снаряжения.

Военная спецоперация России на Украине продолжается и чем дальше, тем все больше и больше украинские власти и коллективный запад похожи на Геббельса. Они бьются в какой-то идеологической агонии, а значит враги России уже проиграли.

Какое согласие может быть у нас с теми, кто нас ненавидит? С националистами и неоязычниками, с преступниками, с бандеровцами? Мы пришли и не бросим начатое. Своих не бросаем! Доведем дело до конца, и сделаем это эффективно и с минимальными потерями. Вопрос исключительно времени.