Эксперт по безопасности Блохин считает заявления Трампа по переговорам России и Украины игрой на электорат США

Аргументы Недели → Политика 13+

19 апреля 2022, 12:46

Спина Дональда Трампа, White House/ Flickr.com

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина непременно должны вести переговоры и прийти к политическому согласию в нынешнем конфликте. Это заявление прокомментировал научный специалист Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Эксперт в разговоре с RT назвал высказывание американца внутриполитической игрой.

«Понятно, что сейчас он пытается получить политические очки, возможно, путём повторения того, что говорит (американский лидер Джо – прим. ред.) Байден… Это заявление надо рассматривать сугубо как внутриполитическую игру», − считает специалист.

В своём комментарии политолог напомнил, что Трамп может и помогал в бытность своего президентства Киеву, но республика в Восточной Европе «никогда не была в приоритете», что политик всегда «рассматривал Украину сугубо как разменную монету».

Отметим, в своём заявлении Трамп подчеркнул, что Киев и Москва должны вести переговоры во избежание бойни.