Заседание депутатов Беларуси и России может пройти на Южном Урале

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18 апреля 2022, 15:05 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

С такой инициативой выступила сенатор Маргарита Павлова.

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова представила отчет о решении основных задач региона и его поддержке на федеральном уровне в 2021 году. Его обсуждение состоялось в ходе рабочей встречи сенатора с губернатором Алексеем Текслером.

Маргарита Павлова вошла в состав Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Сенатор предложила провести очередное заседание Собрания в Челябинской области. Мероприятие запланировано на начало июня. В нем примут участие 8 депутатов: по четыре из России и Беларуси.

Алексей Текслер поддержал инициативу, отметив важность сотрудничества с Республикой Беларусь.