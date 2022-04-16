Приедет ли Байден в Киев?

Аргументы Недели → Политика 13+

16 апреля 2022, 22:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Президент США Джо Байден сообщил, что готов поехать в Киев на фоне серии визитов, предпринятой в столицу Украины европейскими политиками.

Серия посещения украинской столицы началась ещё с 8 апреля, когда туда прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Жозеп Боррель и премьер Словакии Эдуард Хегер. За ними последовали австрийский канцлер, британский премьер-министр, президенты Польши и Прибалтийских государств, спикеры польского и чешского сенатов, а также министр обороны Ирландии и мэр Парижа. На фоне всего этого в США заговорили о возможной поездке Байдена в Украину. При этом же, в прошедшую пятницу журналистов заверили, что визит американского лидера к президенту Зеленскому не планируется. Во всяком случае, на данном этапе в планах этого не предвидится.

В администрации Белого Дома уверяют, что продолжат поддерживать Украину и снабжать оружием. Ещё 13 апреля в Вашингтоне объявили о предоставлении Зеленскому дополнительной военной помощи в размере 800 млн $. Госдепартамент пояснил, что эти поставки дадут Украине «много возможностей». Было заявлено, что они включают артиллерию, бронетехнику, вертолёты, инженерное оборудование, медоборудование, радары и беспилотные аппараты. На самого Байдена и его высказывания неоднозначно отреагировали республиканцы, а также многие граждане США. Они считают, что американскому лидеру следовало бы придерживаться собственных слов. Критики говорят, что Байден крайне неоднозначен и часто путается. С одной стороны он планирует визит в Киев, но одновременно его представители это опровергают. Возникает подобие несуразицы. А пресс-секретарь Джен Псаки вовсе заметила, что «для посещения Киева надо 8 часов ехать на поезде». К тому же многие напоминают о преклонных годах самого Байдена, которые явно дают о себе знать.