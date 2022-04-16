Киев готов обсуждать с Москвой вопросы Крыма и нейтрального статуса Украины, но только после отвода войск

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16 апреля 2022, 22:29 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский. Фото с сайта офиса президента Украины.

Украина готова обсуждать с Россией вопросы Крыма и своего нейтрального статуса — но лишь после того, как войска РФ будут отведены с ее территории. Об этом заявил в субботу в интервью сетевым украинским СМИ Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, чтобы решить эти вопросы, «все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные».

«Есть гарантии безопасности. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», - сказал Зеленский.

Он заявил, что не понимает, как можно обсуждать вопрос о нейтральном статусе, если в стране находятся войска другой страны.

«Про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?» - сказал Зеленский.

В этом же интервью он заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит крест на переговорном процессе с Россией.