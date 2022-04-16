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Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Донецк из "Града"

, 15:01 Источник: РИА Новости

Украинские войска за десять минут дважды обстреляли Донецк из
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВСУ за десять минут дважды обстреляли Донецк, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении говорится, что были зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению н.п. Нейталово - г. Донецк. Было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град» в 13.23 и шесть ракет из БМ-21 в 13.33 по направлению н.п. Горняк - г. Донецк.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин заявил, что артобстрелы ВСУ по республике лишь усиливаются

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