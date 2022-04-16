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Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США
16 апреля 2022, 10:54
Источник:
РИА Новости
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