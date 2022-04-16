Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США

«Наша организация придерживается правила о том, чтобы не прерывать отношения из-за политической напряженности», — заявил Билл Борум.

Также он напомнил, что членство в ассоциации не обязывает к исполнению правил, однако Борум выразил надежду, что местные власти смогут сохранить укреплявшиеся годами отношения.