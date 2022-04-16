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Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США

, 10:54 Источник: РИА Новости

Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США
Serguei Fomine/globallookpress.com

Международная ассоциация породненных городов выступает за сохранение связей России и США, несмотря на политическую напряженность, заявил РИА Новости ее почетный председатель Билл Борум.

Председатель ассоциации городов-побратимов выразил сожаление в связи с решением губернаторов американских штатов Мэриленд и Айова прервать связи с российскими регионами. 

«Наша организация придерживается правила о том, чтобы не прерывать отношения из-за политической напряженности», — заявил Билл Борум.
Также он напомнил, что членство в ассоциации не обязывает к исполнению правил, однако Борум выразил надежду, что местные власти смогут сохранить укреплявшиеся годами отношения.

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