В Мариуполе предотвращена попытка украинской колонны прорваться в сторону завода «Азовсталь»

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15 апреля 2022, 20:33 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, Maca Vojtech Darvik/CTK

Объединенная группировка России и ДНР предотвратила в Мариуполе попытку колонны украинских военных прорваться к заводу "Азовсталь". Соответствующую информацию предоставили в пятницу журналисты.

Согласно последним данным корреспондента РИА "Новости", украинские боевики время от времени пытаются вырваться из Мариуполя или, напротив, пробиться к "Азовстали".

Сегодня, в частности, около двухсот человек и техника пытались прорваться по Итальянской улице к заводу, однако этого им не позволили сделать подразделения российской армии и ДНР.