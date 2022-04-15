Глава ЛНР об итогах СВО на Украине: украинский народ прозреет после ухода нацистов из власти

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15 апреля 2022, 18:09 Источник: Свободная Пресса

ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в итоге военной спецоперации России на Украине «украинский народ прозреет». Освобождение Донбасса и демилитаризация «незалежной» приведут именно к такому финалу, считает политик.

«Люди увидят, что руководство страны, отдавая преступные приказы, преследует только одну цель — уничтожить. Уничтожить инфраструктуру, загубить как можно больше жизней. Киеву плевать на своих граждан. Народ Донбасса в этом убедился еще восемь лет назад — с первыми обстрелами наших городов и сел», — цитирует слова Пасечника «Свободная Пресса».

Луганский лидер уверен, что завершится СВО «прозрением для украинского народа». Миллионы украинских граждан вздохнут с облегчением, потому что «нацисты уйдут из власти».