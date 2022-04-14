Британские власти ввели санкции против партнеров Абрамовича Давидовича и Тененбаума

Британские власти ввели санкции против деловых партнеров предпринимателя Романа Абрамовича Давида Давидовича и Евгения Тененбаума. О том, что Давидович и Евгений Тененбаум попал в санкционный список Великобритании, в четверг сообщило казначейство Соединенного Королевства.
Активы предпринимателей, давних партнеров Абрамовича по компании Millhouse, заморожены. Санкции предполагают транспортные ограничения, включающие запрет принадлежащим фигурантам санкционного списка судам и самолетам заходить в порты Великобритании и приземляться в британских аэропортах. Им также запрещено проходить техническое обслуживание и ремонт в стране.
Тененбаум - исполнительный директор компании Millhouse Capital UK, член совета директоров футбольного клуба "Челси", Давидович - заместитель гендиректора ООО "Миллхаус".
Информация о санкциях в отношении партнеров Абрамовича опубликована на сайте правительства Соединенного Королевства.
Британские власти объяснили санкции тем, что бизнесмены "ассоциированы" с Романом Абрамовичем, которому принадлежит Millhouse Capital.
В британский санкционный список ранее был включен ключевой партнер предпринимателя Евгений Швидлер
Абрамович подпал под санкции Великобритании 10 марта.