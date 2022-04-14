США и Китай оказались на грани военного конфликта из-за Тайваня и событий на Украине

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14 апреля 2022, 15:32 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Эскалация напряженности между США и Китаем набирает новые обороты. Войска Тайваня провели учения противовоздушной обороны для проверки готовности к отражению атаки с воздуха со стороны материкового Китая. Пекин пригрозил дать «военный ответ» США в случае визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.



Известно, что ВВС Тайваня начали учения без предварительного предупреждения. При этом в них были задействованы американские истребители F-16, ударные вертолеты AH-64E Apache и многоцелевые сверхзвуковые истребители местного производства AIDC F-CK-1 «Цзинго» (назван в честь бывшего президента Тайваня, сына первого лидера Тайваня Чан Кайши Цзян Цзинго).



В день проведения учений военное ведомство Тайваня выпустило брошюру по гражданской обороне с инструкцией по выживанию в случае нападения китайской армии. Пособие, снабженное QR-кодами и иллюстрированное картинками, разъясняет, как искать бомбоубежища, как действовать при авианалетах, пожарах, обрушении зданий, отсутствии электроснабжения, воды и предметов первой необходимости.



О растущей угрозе китайского военного вторжения на остров заговорили сразу после начала российской «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Предполагалось, что Пекин воспользуется украинским кризисом, чтобы силовым путем покончить с проблемой «независимости Тайваня».



Накануне учений по противовоздушной обороне на острове Вашингтон и Пекин были как никогда близки к началу решающей схватки за Тайвань. На конец прошлой недели был запланирован визит в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай однозначно расценил эту «миссию», как готовность Вашингтона нарушить суверенитет и территориальную целостность страны.



«Если американская сторона будет стоять на своем, китайская сторона непременно примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй перспективу визита Пелоси оценил ещё жёстче:

«Народно-освободительная армия Китая примет действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня, а также будет непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность».



В ситуации, когда Вашингтон и Пекин оказались в шаге от конфликта за Тайвань, визит Нэнси Пелоси был отменен. По официальной версии США, это произошло из-за сданного 82-летней американкой положительного теста на коронавирус.



На этом фоне в Индо-Тихоокеанском регионе обсуждается возможность возникновения у США в связи с украинским кризисом и эскалацией вокруг Тайваня еще одного — китайского фронта.



«Отношения Китая и США будут осложнены Украиной. Америка предупреждает, чтобы Пекин не оказался на неправильной стороне, превратив конфликт на Украине в борьбу демократий против автократий», — заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. При этом сингапурский премьер призвал не увлекаться параллелями и все же напрямую не связывать кризисы вокруг Украины и Тайваня.



