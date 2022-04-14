МИД Китая потребовал прекратить искажать и очернять позицию Пекина по украинскому кризису

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14 апреля 2022, 13:13

МИД КНР, MFA Russia Press/ Global Look Press

Власти Китайской Народной Республики исключают серьёзное отношение к давлению, угрозам и искажению собственной позиции в отношении украинского вопроса. Такое заявление сделал в четверг, 14 апреля, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу», − подчеркнул в своём обращении китайский дипломат.

Отдельно спикер внешнеполитического ведомства уточнил, сто КНР стремится к принципу, согласно которому требуется уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Чжао Лицзянь отмечает, что официальной политикой Пекина является преодоление двойных стандартов Запада. Китайские власти призывают мировые силы в одинаковой степени беспокоиться о суверенитете и сохранности Украины, а также уважать и принимать закономерную озабоченность России в сфере обороны и национальной безопасности.

«Мы решительно выступаем против любого искажения и очернения позиции китайской стороны. Китай всегда играл конструктивную роль по украинскому вопросу, мы поддерживаем справедливость и стремимся к миру», − резюмировал дипломат.

Напомним, глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что первопричиной кризиса на Украине стала утрата баланса в системе европейской безопасности.