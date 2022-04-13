Байден продлил на год режим ЧС в сфере национальной безопасности из-за действий России

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13 апреля 2022, 20:06 Источник: "Интерфакс"

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis /globallook.com

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности США будет продлен еще на год. Такое решение принял президент Байден в связи с «пагубной» внешней политикой России. Соответствующее письмо он направил в среду лидерам Конгресса США.

«Я решил, что необходимо оставить в силе режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024 в связи с определенной пагубной внешнеполитической деятельностью правительства Российской Федерации» - говорится в письме.

В числе опасных действий России перечислены вмешательство в выборы США, киберугрозы, подкуп правительств других государств, нарушение принципов международного права, включая суверенитет других государств.

Режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями Российской Федерации был объявлен 15 апреля 2021 года.