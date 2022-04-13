Ле Пен заявила, что, став президентом, выведет Францию из военного командования НАТО и предложит альянсу сближение с Россией

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13 апреля 2022, 16:59 Источник: ТАСС

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, Federico Pestellini/globallook.com

Вышедшая во второй тур президентских выборов во Франции лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы страна покинет объединенное военное командование НАТО и прекратит сотрудничество с ФРГ по созданию военных самолетов.

На пресс-конференции в Париже в среду Ле Пен заявила, что хочет, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО.

«Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. <...> Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы», - сказала Ле Пен.

Она также сообщила, что, если станет президентом, предложит НАТО по окончании украинского конфликта, осуществить «стратегическое сближение с Россией».

Кроме того, Ле Пен из-за «неразрешимых разногласий» планирует отказаться от сотрудничества с ФРГ по совместной программе создания военных самолетов и сосредоточиться на обновлении парка французских истребителей Rafale.

Ранее Ле Пен высказалась категорически против антироссийских санкций в энергетической сфере, от которых «пострадают французы».

Во второй тур президентских выборов во Франции, который пройдет 24 апреля, вышли действующий президент Эмманюэль Макрон (27,84% голосов) и лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен (23,15%).