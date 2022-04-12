Пригожин: «США и ЕС встали на путь двойных стандартов: убийство украинцев — геноцид, убийство русских — не геноцид»

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12 апреля 2022, 17:08

Политика двойных стандартов широко распространена в Европе, в том числе и в Германии. Такое мнение выразил российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на запрос немецкого портала T-online.

В своем комментарии Пригожин напомнил о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего утверждение о геноциде русскоязычного населения Донбасса нелепым. Предприниматель подчеркнул, что слова Шольца неприемлемы.

«Хочу еще раз подчеркнуть, по поводу отсутствия геноцида на Украине заявил не замечательный немецкий врач, не прекрасный немецкий ученый или хороший немецкий рабочий, а канцлер Шольц и сделал это публично. После данного заявления было бы неплохо, чтобы кто-нибудь дал ему хорошего леща», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

При этом в разных странах мира продолжают наблюдаться проявления русофобии. В частности предприниматель отметил, что в Германии людей с российскими паспортами выгоняют из ресторанов, а в больницах отказывают в лечении.

Пригожин также ответил на вопрос T-online о своей позиции по вопросу о том, несет ли кто-либо личную ответственность за действия своих предков. Этот вопрос был задан в контексте более раннего заявления Пригожина о том, что дед канцлера Германии был генерал-лейтенантом войск СС. Позднее он снял это заявление, объяснив свое решение просьбой друзей не обижать всех немцев из-за высказывания одного канцлера. Отвечая на вопрос, предприниматель напомнил, что его дочь, сын и мать находятся под санкциями США.

«Я – корень зла, своей маме – не предок. Являюсь предком дочери и сыну, тогда почему они под санкциями? Вывод: США и Европа встали на путь двойных стандартов: убийство русских на Украине – не геноцид, убийство украинцев – геноцид. Канцлеру Шольцу за деда в СС не должно быть стыдно, а дети Евгения Пригожина со стыда должны сгореть, что их папа – Евгений Пригожин», — заявил он.

Бизнесмен напомнил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие европейские политики подталкивали украинских националистов на государственный переворот, произошедший в 2014 году. Он призвал европейцев подумать о том, кто прав, а кто виноват в этой истории.