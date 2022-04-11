Директор «России Сегодня» Вышкинский: передача Киеву опросника ЕС — пиар-шаг европейцев

Передача главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен опросника Владимиру Зеленскому для переговоров о вступлении Украины в ЕС – пиар-шаг европейцев, заявил в эфире радио Sputnik исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Кирилл Вышкинский считает, что реального намерения принять Украину в ЕС нет, предоставление опросника Урсулой фон дер Ляйен Зеленскому — всего лишь пиар-дипломатия.
«Это дипломатический и пиар-шаг, чтобы якобы усилить переговорную позицию европейцев, которые ведут консультации (я бы назвал это консультациями, а не переговорами) с Россией», — заявил в эфире радио Вышкинский.
Ранее сообщалось, что после заполнения опросника начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС.