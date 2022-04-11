Нарышкин выразил мнение, что Петр I «перевернулся бы в гробу», если бы узнал, «до чего дошла» Украина

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11 апреля 2022, 11:26 Источник: РИА "Новости"

директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Kremlin Pool/Global Look Press

Директор СВР РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил мнение, что Петр I сейчас "перевернулся бы в гробу", если бы узнал, до чего за последние тридцать лет "дошла" Украина.

Сергей Нарышкин сегодня напомнил, что в битве под Полтавой была достигнута одна из самых грандиозных военных побед Петра I.

Председатель РИО в понедельник, 11 апреля, выразил мнение, что российский император "перевернулся бы в гробу", узнав, до чего "потомки славных запорожцев" довели эти земли за последние три десятка лет.