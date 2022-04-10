Аргументы Недели Политика 13+

Джейк Салливан: по итогам года российская экономика перестанет быть одной из крупнейших в мире

, 18:19 Источник: ТАСС

Джейк Салливан: по итогам года российская экономика перестанет быть одной из крупнейших в мире
Джейк Салливан, Yuri Gripass/globallook.com

В результате санкций российская экономика по итогам 2022 года упадет на 10-15 % и перестанет входить в число крупнейших в мире. Об этом в воскресенье заявил в интервью телекомпании CNN помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он рассказал, что Соединенные Штаты помогают странам ЕС избавиться от зависимости от российских энергоносителей, увеличивая экспорт в Европу сжиженного газа.

«Президент США Джо Байден в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу», - сообщил Салливан.

Он пообещал, что санкционное давление на Россию будет продолжено и это негативно скажется на ее экономическом развитии.

«По независимым прогнозам, российская экономика по итогам года упадет на 10-15%. Она, скорее всего, перестанет быть одной из крупнейших мировых экономик в результате оказываемого нами давления», - заявил Салливан.

9 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России и Белоруссии. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Джо Байден и Нарендра Моди проведут виртуальную встречу 11 апреля

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой планируют обсудить ряд вопросов, в частности, борьбу с пандемией COVID-19, климатический кризис, укрепление мировой экономики, а также поддержание открытого и основанного на правилах международного порядка с целью укрепления безопасности, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Общество

Общество