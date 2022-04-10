Джейк Салливан: по итогам года российская экономика перестанет быть одной из крупнейших в мире

В результате санкций российская экономика по итогам 2022 года упадет на 10-15 % и перестанет входить в число крупнейших в мире. Об этом в воскресенье заявил в интервью телекомпании CNN помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он рассказал, что Соединенные Штаты помогают странам ЕС избавиться от зависимости от российских энергоносителей, увеличивая экспорт в Европу сжиженного газа.
«Президент США Джо Байден в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу», - сообщил Салливан.
Он пообещал, что санкционное давление на Россию будет продолжено и это негативно скажется на ее экономическом развитии.
«По независимым прогнозам, российская экономика по итогам года упадет на 10-15%. Она, скорее всего, перестанет быть одной из крупнейших мировых экономик в результате оказываемого нами давления», - заявил Салливан.
9 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России и Белоруссии.