Джейк Салливан: по итогам года российская экономика перестанет быть одной из крупнейших в мире

Аргументы Недели → Политика 13+

10 апреля 2022, 18:19 Источник: ТАСС

Джейк Салливан, Yuri Gripass/globallook.com

В результате санкций российская экономика по итогам 2022 года упадет на 10-15 % и перестанет входить в число крупнейших в мире. Об этом в воскресенье заявил в интервью телекомпании CNN помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он рассказал, что Соединенные Штаты помогают странам ЕС избавиться от зависимости от российских энергоносителей, увеличивая экспорт в Европу сжиженного газа.

«Президент США Джо Байден в прямом контакте с европейскими лидерами по этому вопросу», - сообщил Салливан.

Он пообещал, что санкционное давление на Россию будет продолжено и это негативно скажется на ее экономическом развитии.

«По независимым прогнозам, российская экономика по итогам года упадет на 10-15%. Она, скорее всего, перестанет быть одной из крупнейших мировых экономик в результате оказываемого нами давления», - заявил Салливан.

9 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты, вводящие новые санкции в отношении России и Белоруссии.