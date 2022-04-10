Серийный номер доказал, что упавшая на Краматорск ракета принадлежит ВСУ

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10 апреля 2022, 07:53 Источник: РИА Новости

DPR Press Service/via Globallookpress.com

Ракета «Точка-У», ударившая по вокзалу в Краматорске, принадлежит ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на донецкое СМИ.

В сети появились данные ракеты «Точка-У»:«Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579», — уточняют эксперты. Выяснилось, что украинские боевики использовали ракеты той же серии, но с другими номерами: Бердянск — Ш915611 (2022), Мелитополь — Ш915516 (2022).

Отмечается, что в украинских СМИ номер ракеты был размыт, однако на кадрах для зарубежных телеканалов цифры были видны четко.

Ранее, 8 апреля, министерство обороны РФ заявило, что Украина даёт ложные сведения о «ракетной атаке» России по вокзалу в Краматорске.