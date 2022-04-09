Япония обвиняет Москву в подрыве двусторонних отношений

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9 апреля 2022, 16:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Правительство Токио возлагает вину в подрыве отношений целиком на Россию. Это следует из заявления, сделанного в прошедший четверг генсеком Кабмина Японии Мацуно в ответ на слова российского представителя Марии Захаровой и подготовку контрмер Москвы. Между странами наблюдаются расхождения в оценке того, кто именно несёт ответственность за ухудшение отношений. Впрочем, несмотря ни на что, в Японии высылать российских дипломатов никто не намерен, ровно как и выходить из проекта «Сахалин-1».

Дипломатический конфликт, возникший между Японией и РФ на фоне спецоперации в Украине, достаточно серьёзен. Аналитики считают, что подобного не было ещё за всю постсоветскую эпоху. Несмотря на отсутствие прогресса на переговорах по территориальному вопросу и мирному договору, торгово-экономические отношения, а также гуманитарные и культурные связи развивались по нарастающей и практически не были затронуты крупными скандалами. Однако сейчас всё изменилось, и далеко не в лучшую сторону.

Шаги по разрушению былых отношений были предприняты в основном в последние недели. В прошедшую среду японский оппонент Захаровой Хирокадзу Мацуно призвал исключить РФ из Совета по правам человека ООН. «Было бы крайне неуместно, чтобы Россия оставалась в совете», - заявлял дипломат. По поводу трагических событий в Буче идут всевозможные споры, но японцы в большинстве своём встали на сторону Запада. Премьер Кисида поддержал союзников в политике обвинений, но слова про преступления против человечности он так и не произнёс.

За день до этого министр торговли Японии Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK отметил, что в связи с событиями в Украине Токио не видит альтернативы дальнейшему ужесточению санкций против Москвы. Некоторые эксперты считают, что улучшений в отношениях между РФ и Японии едва ли стоит ждать в ближайшее время.