Путин обсудил с Алиевым вопросы подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией

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9 апреля 2022, 16:17 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

В субботу состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Как следует из сообщения пресс-службы, главы государств обсудили итоги переговоров Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые прошли 6 апреля в Брюсселе.

Кроме того, президенты подчеркнули необходимость реализации всех достигнутых ранее договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении пресс-службы.

В субботу Владимир Путин поговорил также с премьером Армении Николом Пашиняном.