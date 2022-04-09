МИД РФ объявил персонами нон грата 45 польских дипломатов, которым надлежит покинуть Россию

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9 апреля 2022, 07:52 Источник: МИД РФ

Кшиштоф Краевский, (слева), фото: Kremlin Pool /globallookpress.com

МИД РФ в пятницу вызывал посла Республики Польша в Москве Кшиштофа Краевского. По информации пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, польскому дипломату выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 23 марта 2022 года 45 сотрудников российских загранучреждений в Республике Польша «persona nоn grata».

В ответ Россия объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. Теперь этим сотрудников посольства Польши и генконсульств Польши в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге необходимо покинуть Россию.

Решение МИД России стало ответной меры на высылку из Польши российских дипломатов.

Кшиштофу Краевскому заявлено, что шаг властей Польши расценивается как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне. Объявленным «persona nоn grata» польским дипломатам надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России.