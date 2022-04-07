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Песков: Россия перед СВО на Украине одной из целей ставит предотвращение угрозы Третьей мировой войны

, 21:49

Песков: Россия перед СВО на Украине одной из целей ставит предотвращение угрозы Третьей мировой войны
Кремль, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу Sky News в четверг, 7 апреля, заявил о целях, которые преследовала Россия, начиная спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

«Одной из целей спецоперации на Украине предотвращение угрозы Третьей мировой войны», − отмечает в разговоре с американским телеканалом Песков

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы есть множество свидетелей истинных виновников трагедий в Мариуполе и Буче – украинских военизированных группировок.

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