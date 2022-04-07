Песков: Россия перед СВО на Украине одной из целей ставит предотвращение угрозы Третьей мировой войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу Sky News в четверг, 7 апреля, заявил о целях, которые преследовала Россия, начиная спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
«Одной из целей спецоперации на Украине предотвращение угрозы Третьей мировой войны», − отмечает в разговоре с американским телеканалом Песков
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы есть множество свидетелей истинных виновников трагедий в Мариуполе и Буче – украинских военизированных группировок.