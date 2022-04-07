Песков в интервью Sky News о проведении СВО: «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас»

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7 апреля 2022, 20:23

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/ Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала Sky News заявил о значительных потерях российской армии в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

№Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас. Но отступление от Киева и Чернигова − это жест доброй воли во время переговоров. Это было сделано, чтобы снять напряжение с этих регионов и показать, что мы готовы продолжать переговоры», − подчеркнул кремлёвский чиновник в интервью на английском языке.