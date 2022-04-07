Аргументы Недели Политика 13+

В Европарламенте одобрили резолюцию с призывом запрета на импорт российских энергоресурсов

, 17:30

В Европарламенте одобрили резолюцию с призывом запрета на импорт российских энергоресурсов
Европарламент, Victor Lisitsyn/ Global Look Press

Депутаты Европарламента одобрили в четверг, 7 апреля, резолюцию, подразумевающую призыв отказаться от импорта российских энергоресурсов. Документ могут пересмотреть лишь в случае изменения ситуации на Украине.

«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», − цитирует РИА Новости выдержку из резолюции.

Отдельно в документе отмечается, что подобные санкции должны включать чёткую стратегию обеспечения страны ЕС энергоресурсами. Также его пересмотрят, если «Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины».

Ранее глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что нефтяное эмбарго против России не включено в пятый пакет санкций ЕС, который министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят 11 апреля.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

7 апреля Всемирный день здоровья: как меняются поликлиники Москвы

Поликлиники Москвы сделают максимально комфортными, они начнут работать по новому московскому стандарту. 200 зданий поликлиник Москвы ждёт комплексная модернизация, будут замены инженерные системы, системы энергоснабжения для установки современного медицинского диагностического оборудования. «Новый московский стандарт поликлиник» — это продуманное решение для посетителей и врачей. После капитального ремонта всех ждет больше удобства и заботы.