В Европарламенте одобрили резолюцию с призывом запрета на импорт российских энергоресурсов

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7 апреля 2022, 17:30

Европарламент, Victor Lisitsyn/ Global Look Press

Депутаты Европарламента одобрили в четверг, 7 апреля, резолюцию, подразумевающую призыв отказаться от импорта российских энергоресурсов. Документ могут пересмотреть лишь в случае изменения ситуации на Украине.

«Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля», − цитирует РИА Новости выдержку из резолюции.

Отдельно в документе отмечается, что подобные санкции должны включать чёткую стратегию обеспечения страны ЕС энергоресурсами. Также его пересмотрят, если «Россия примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины».

Ранее глава дипломатического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что нефтяное эмбарго против России не включено в пятый пакет санкций ЕС, который министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят 11 апреля.