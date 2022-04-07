Политолог Воскресенский: встреча российских и украинских переговорщиков по Украине в Стамбуле была тактической ошибкой

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7 апреля 2022, 15:23 Источник: Говорит Москва

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by/ru

Белорусский политолог Юрий Воскресенский назвал переговоры российских и украинских переговорщиков по Украине в Стамбуле тактической ошибкой. Три раунда очных переговоров России и Украины проходили на территории Белоруссии на белорусско-украинской границе, в районе белорусско-польской границы и в Беловежской пуще. Четвёртый раунд состоялся 29 марта в Стамбуле.

В четверг, 7 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета Безопасности в расширенном формате. Белоруссий президент сообщил, что с началом российской спецоперации в Украине завершилась целая историческая эпоха. По его мнению, в условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом".

Он подчеркнул, что это все началось не по причине военных действий между Россией и Украиной, а все это началось давно. Он напомнил, что произошло в Украине в результате двух майданов, а далее была Белоруссия.

По поводу переговоров Украины и России в Стамбуле, Лукашенко сказал: "Стамбул - это давление Запада на Украину ни в коем случае не ехать в Беларусь, как он объяснил, "им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси". Лукашенко подчеркнул: "Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси".

По словам президента Белоруссии, "учитывая, что война за забором, никаких сепаратных договорённостей за спиной Белоруссии быть не может".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" близкий к переговорам политолог Юрий Воскресенский сказал, что "хотелось бы, с учётом того, что Беларусь, как и Россия, поставила на кон очень многое, чтобы интересы Беларуси были учтены". По мнению эксперта, "нельзя идти на поводу у украинской стороны, она систематически не только не исполняет договорённости, но и нарушает". Беларусь и Россия должны действовать синхронно. Слова Лукашенко о недопустимости сепаратных договорённостей, по мнению политолога, это очередной намёк, чтобы Беларусь и Россия двигались вместе, в том числе по такому деликатному вопросу, как переговоры.