Глава СВР Нарышкин: США используют «самые подлые методы» для затягивания конфликта на Украине

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7 апреля 2022, 11:58

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты применяют «самые подлые методы» с целью затягивания украинского конфликта. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Директор СВР Нарышкин заявил, что США используют “самые подлые методы” для затягивания конфликта на Украине, вплоть до засылки на территорию этой страны вооруженных боевиков для организации террористического подполья», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков проинформировал, что войска ДНР в результате наступательных действий полностью зачистили от украинских националистов расположенный в Донбассе поселок Сладкое.