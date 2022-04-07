Николай Патрушев: Вашингтон оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея

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7 апреля 2022, 10:06 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался по поводу ситуации вокруг Корейского полуострова, которая в последнее время становится все более напряженной.

Николай Патрушев отметил, что Сеул долго старался не допускать конфронтации между двумя Кореями. Однако такая линия не устраивает Вашингтон, оказывающий беспрецедентное давление на Южную Корею. «Нагнетание напряженности вокруг Корейского полуострова — результат деструктивной политики США, направленной на подрыв усилий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – считает российский государственный деятель.

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что поспособствовать урегулированию вопроса могла бы самостоятельность государств в принятии суверенных, отвечающих национальным интересам решений. «Пока же зависимость отдельных стран от Вашингтона мешает реализации их собственных приоритетов, что отчетливо проявляется в том числе в сложившейся ситуации вокруг Корейского полуострова», - заявил Николай Патрушев. Он добавил, что долгосрочный мир между двумя странами возможен только при отсутствии давления со стороны американцев.