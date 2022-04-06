Минобороны РФ: российские ВКС поразили 34 военных объекта Украины

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6 апреля 2022, 22:18

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

За последние сутки оперативно-тактическая авиация ВКС Российской Федерации нанесла удары по 34 объектам военной инфраструктуры Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины», − уточнил военный.

Конашенков отметил, что ударами военной авиации России уничтожены артиллерийская батарея, девять опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.

В рапорте спикера российской армии говорится также об ударе по Лозовой, что является частью мероприятий направленных против логистики группировки ВСУ на Донбассе.

Военные корреспонденты проекта WarGonzo ранее сегодня сняли сюжет из центра Мариуполя. Они отметили, что территория практически зачищена от противника. Флаг России развевается над зданием областного СБУ.