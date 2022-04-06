Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что Россию нельзя исключить из Совета безопасности, но можно ее изолировать

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6 апреля 2022, 07:35 Источник: ТАСС

Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin/globallook.com

Устав ООН не позволяет исключить Россию из Совета безопасности организации, однако страны Запада делают все, чтобы максимально изолировать ее в связи с проведением специальной военной операцией РФ в Украине. Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщила во вторник постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Совет безопасности стал результатом создания ООН после Второй мировой войны. Согласно уставу организации, Россия не может быть исключена из состава Совбеза.

«Они являются членами Совета безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», - заявила Гринфилд.

При этом она добавила, что США и их союзники работают над вопросом исключения России из Совета ООН по правам человека. Ранее в связи с событиями в украинском городе Буча Томас-Гринфилд назвала фарсом участие РФ в Совете по правам человека и заявила, что «настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за ее [России] исключение».