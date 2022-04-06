Псаки: России придется выбирать между истощением долларовых резервов или дефолтом

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6 апреля 2022, 07:14 Источник: РБК

Джен Псаки, Chris Kleponis - Pool via CNP/globallook.com

Россия встанет перед выбором: дефолт или расходование тех валютных резервов, которые остались у нее после заморозки ЗВР Центрального банка. Об этом в ходе брифинга во вторник заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала официальный представитель Белого дома. По ее мнению, уже сейчас российская экономика находится практически на грани коллапса из-за санкций. Как известно, с 16 марта Россия выплачивала проценты по евробондам из замороженных резервов Центробанка. Однако во вторник агентство Reuters сообщило о намерении США запретить России производить любые выплыть по своим долговым обязательствам с американских счетов.