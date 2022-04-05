Постпред РФ при Совбезе ООН Небензя представил доказательства недостоверности вбросов о «кровавой русской резне» в Буче

Аргументы Недели → Политика 13+

5 апреля 2022, 22:42

Василий Небензя, MFA Russia/ Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обнародовал в Совете Безопасности Организации доказательства ложности обвинений в адрес ВС РФ о «кровавой резне» в Буче. Об этом сообщает во вторник, 5 апреля, RT со ссылкой на ведомство.

Российский дипломат подчеркнул, что всё время нахождения указанного города под контролем российских военных не пострадал ни один мирный житель.

Хотя уже тогда южные окраины Бучи, в том числе и жилые кварталы, постоянно обстреливали украинские формирования, даже из тяжёлой артиллерии.

«Мэр Бучи Анатолий Федорук уже после вывода российских войск в своём видеообращении 31 марта представил это как героическое освобождение города украинскими вооружёнными силами. Он подтвердил сам факт: уже 31 марта в городе никого из российских военных не было», − уточнил Небензя, подчеркнув, что чиновник не сообщал о расстрелянных жителях города.

«Вы можете поверить, что мэр не заметил на улицах, как сообщают, 280 тел погибших?» − подчёркивает постпред.

Политик указал на тот факт, что 1 апреля депутат совета Бучи Катерина Украинцева записала двухминутное видеообращение, в котором предупредила односельчан, что в населённый пункт прибыли представители СБУ и проводят зачистку.