Аргументы Недели Политика 13+

Глава МИД России Лавров прокомментировал ситуацию на Украине

, 21:45

Глава МИД России Лавров прокомментировал ситуацию на Украине
МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, 5 апреля, прокомментировал ситуацию вокруг Украины.

«Договорённости с Украиной должны полностью исключить расширение НАТО на Восток», − подчеркнул российский министр.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram